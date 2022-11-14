Taksim saldırısında yaşamını yitirenler arasında 9 yaşındaki Ecrin de var. Ecrin'den bahseden ve gözleri dolan gazeteci Taş, "Biraz garip oldum" dedi. Özdemir, "Bundan da çıkacağız" diye konuştu.

İstanbul Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında siviller hedef alındı.

6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi yaralandı.

Alçak saldırıdan yürek burkan hikayeler çıktı. Adana'dan kız istemek için İstanbul'a gelen Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, saldırıda hayatını kaybetti.

Canlı yayında duygusal anlar

Gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, YouTube canlı yayınında terör saldırısını anlatırken, hafta sonu birlikte Taksim'de geziye çıkan baba ve kızına değindi.

Gözleri doldu: Biraz garip oldum

Kenan Taş, "Ecrin'in annesini gördüm, biraz garip oldum. (İçişleri Bakanı) Süleyman Soylu, uçağa kadar götürmüş annesini." dedi. O sırada gözleri dolan Taş, duygu dolu anlar yaşadı.

Özdemir de "Deniz Kuvvetleri'nin bir uçağıyla göndermişler cenazeyi. Yarın defnedecekler Ecrin'in cenazesini. Gerçekten kelimenin bittiği nokta. Ne diyeceğimi şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın canlı yayında zor anları ViDEO

Özdemir: Bundan da çıkacağız, ne badirelerden çıktık

Cüneyt Özdemir, ayrıca "Zor zamanlardayız. Moraller bozuk ama enseyi karartmak yok. Bundan da çıkacağız, ne badirelerden çıktık. Hep beraber neler atlattık.

İnşallah huzurla, güvenle bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Bu ülkenin polisine, askerine inanacağız. En kolayı lanetlemek. 'Lanet olsun' diyorsun geçiyorsun. Ama lanetleyince bitmiyor. Üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." diye ekledi.