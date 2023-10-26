CZN Burak, Filistin bayrağı yapınca İsraillilerin hedefi oldu Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran iş insanı Burak Özdemir, geçmiş yıllarda yaptığı Filistin bayrağını resmettiği videoyu yeniden paylaştı. Video yeniden gündem olurken İsrailli fenomenler, Özdemir'e tehdit yağdırmaya başladı.

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ensonhaber.com

Dünya, İsrail-Filistin hattındaki savaşı yakından takip ediyor.

Bugün 20'nci güne girilen savaş, Türkiye'nin de ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Siyasiler ve ünlü isimler Filistin'e destek paylaşımlarını sürdürüyor.

CZN Burak'tan Filistin'e destek

Bu isimlerden biri de iş insanı Burak Özdemir oldu. Restoran zinciri bulunan Özdemir, CZN Burak ismiyle tanınıyor.

Milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kuran Özdemir, sık sık yardımlarda bulunuyor ve binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor.

Filistin bayrağını resmetti

Savaşa ilişkin de duyarlı olan Özdemir, sosyal medya hesabından Filistinliler için destek paylaşımları yapıyor.

Öyle ki Özdemir'in desteği son savaşla birlikte başlamadı.

Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı destek paylaşımları bulunuyor. Bunlardan biri de Filistin bayrağını resmettiği video.

İsrailliler tehdit yağdırmaya başladı

Yoğun ilgi gören videoyu yeniden paylaşan CZN Burak, bu kez İsraillilerin hedefi oldu.

İsrail medyasında da paylaşılan Özdemir'e tepkiler artarken, İsrailli sosyal medya fenomenlerinin de tehditler yağdırdığı ortaya çıktı.

İşte gelen yorumlardan bazıları...