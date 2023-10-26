Dünya, İsrail-Filistin hattındaki savaşı yakından takip ediyor.
Bugün 20'nci güne girilen savaş, Türkiye'nin de ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Siyasiler ve ünlü isimler Filistin'e destek paylaşımlarını sürdürüyor.
CZN Burak'tan Filistin'e destek
Bu isimlerden biri de iş insanı Burak Özdemir oldu. Restoran zinciri bulunan Özdemir, CZN Burak ismiyle tanınıyor.
Milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kuran Özdemir, sık sık yardımlarda bulunuyor ve binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor.
Filistin bayrağını resmetti
Savaşa ilişkin de duyarlı olan Özdemir, sosyal medya hesabından Filistinliler için destek paylaşımları yapıyor.
Öyle ki Özdemir'in desteği son savaşla birlikte başlamadı.
Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı destek paylaşımları bulunuyor. Bunlardan biri de Filistin bayrağını resmettiği video.
İsrailliler tehdit yağdırmaya başladı
Yoğun ilgi gören videoyu yeniden paylaşan CZN Burak, bu kez İsraillilerin hedefi oldu.
İsrail medyasında da paylaşılan Özdemir'e tepkiler artarken, İsrailli sosyal medya fenomenlerinin de tehditler yağdırdığı ortaya çıktı.
İşte gelen yorumlardan bazıları...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış