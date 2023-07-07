CZN Burak Threads'da da takipçi rekoru kırdı TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' adıyla bilinen işletmeci Burak Özdemir, yeni sosyal medya platformu Threads'da ilk gün 560 bin takipçiye ulaştı.

ensonhaber.com

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı.

Kullanım açısından Twitter'a benzerliğiyle göze çarpan Threads, Elon Musk'ın satın aldığı platforma rakip olarak sahneye çıktı.

Sosyal medya platformu Threads ilk günden 30 milyon kullancıya ulaşırken, ilgi de giderek büyüyor..

Takipçi rekoru

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' adıyla bilinen işletmeci Burak Özdemir'den yeni bir rekor geldi..

Threads'dan hesap açan CZN Burak, ilk 560 bin takipçiye ulaştı.

CZN Burak böylece Türkiye'nin en çok takip edilen hesabı oldu.

Threads nasıl çalışıyor

Uygulamanın ana akışı, takip ettiğiniz hesapların gönderilerinin yanı sıra Instagram'ın algoritması tarafından önerilen hesapları gösteriyor.

Threads'te bir içeriği kendi yorumunuzla yayınlayabiliyorsunuz. Yanıtlar, ana akışta yer alıyor.

Gönderiler, en fazla 500 karakter uzunluğunda olabiliyor. En fazla 5 dakika uzunluğunda videoların yanı sıra fotoğraflar da paylaşılabiliyor.