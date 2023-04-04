CZN Burak, TikTok’ta 70 milyon oldu Yerli ve yabancı milyonlarca hayranı bulunan işletmeci CZN Burak, TikTok hesabında 70 milyon takipçiye ulaştı.

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Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

Mekanında dünyaca tanınmış simaları ağırlayan, onlara yemekler yaptıran, elinin lezzetini yurt dışına kadar taşıyan ünlü işletmeci, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Gönülleri fethetti

Özellikle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan beri milyonlarca takipçisine seslenerek yardımlara aracılık eden işletmeci, uzun süre de deprem bölgesinde kaldı.

Burada 7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksiklerini gidermek için büyük çaba sarf etti.

Gönüller fetheden işletmeci, hala yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürürken, hayranlarına da bir noktada örnek oluyor.

TikTok'ta rekora koşuyor

Öyle ki son dönemde sadece deprem bölgesine yönelik paylaşımlar yapan CZN, Instagram hesabında 48 milyon takipçiye yaklaştı.

Sevilen işletmeci, TikTok’ta ise rekora koşuyor.

70 milyon takipçisi var

Türkiye’nin en çok takip edilenleri arasında yer alan CZN, TikTok hesabında 70 milyon takipçiye ulaştı.

Video paylaşım sitesi olan TikTok’ta eğlenceli paylaşımlarının yanı sıra farkındalık da yaratmaya çalışan CZN Burak, bu sayıyla amacına ulaşmış gözüküyor.