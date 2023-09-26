CZN Burak Vadi İstanbul'da mekanını açtı! Hayranından milyonluk hediye... Yemek videolarıyla dünyada ün salan CZN Burak'a yeni mekan açılışında Özbekistanlı iş insanı hayranı milyonluk araç hediye etti. Aracın plakasının CZN olması ise gözlerden kaçmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla tüm dünyada büyük hayranlık uyandırıyor.

Instagram'da 53 milyon takipçiye ulaşarak kırdığı bu rekorla birlikte Türkiye'nin en fazla takip edilen birinci hesabı oldu.

7'den 70'e herkesin gönlünde

İş insanı, bir diğer yandan da yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Sık sık yardıma muhtaç kesimleri ziyaret eden ve götürdüğü yardımlarla da takdir toplayan CZN Burak, 7'den 70'e herkesin gönlünde adeta taht kurdu.

Tek mekanını açtı

Öte yandan videolarıyla dikkat çeken iş insanı, İstanbul'da bulunan alışveriş merkezi Vadi İstanbul'da tek mekanını açtı.

Onlarca ünlü ismin katıldığı açılışta Özdemir'in hayranları da yoğunluk oluşturdu.

5 milyonluk hediye

Açılışta CZN Burak'ın Özbekistanlı iş insanı hayranı ise 5 milyonluk Mercedes E2OO otomobili hediye etti.

Aracın plakasında ise CZN ayrıntısı gözlerden kaçmadı.