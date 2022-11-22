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Damada 50'lik banknotlardan kuşak

Damada 50'lik banknotlardan kuşak

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda bir şahsın evlenen arkadaşı için yaptırdığı 50 liralık banknotlardan oluşan para kuşağı dikkat çekti.