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    Damada 50'lik banknotlardan kuşak

    Sosyal medyaya yansıyan bir videoda bir şahsın evlenen arkadaşı için yaptırdığı 50 liralık banknotlardan oluşan para kuşağı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:00
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    Damada 50'lik banknotlardan kuşak

    Sosyal medyaya yansıyan düğün videolarından biri gündem oldu.

    TikTok'ta paylaşılan bir düğün videosunda, damada bir arkadaşı tarafından takılan takı dikkat çekti.

    50'lik banknotlardan kuşak yaptırdı

    Arkadaşı damada takmak için hazırladığı çok sayıda 50'lik banknotu birbiri ardına yapıştırıp büyük bir kuşak ortaya çıkardı.

    Damadın boynuna sardı

    Hazırladığı banknotları bir çantaya koyan genç çantadan çıkardığı banknotları damadın boynuna sardı.

    O anlar böyle görüntülendi.

    Damada 50'lik banknotlardan kuşak VİDEO

    Damada 50 lik banknotlardan kuşak #1

    Damada 50 lik banknotlardan kuşak #2


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