Danla Bilic, toplam estetik masrafını açıkladı! İşte maliyeti...

Haber Merkezi

Çektiği makyaj videoları ile bir fenomene dönüşen Danla Bilic, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi.

Birçok kez estetik ameliyatı olan Bilic, son olarak poposundaki dolguları eritti.

Ciddi bir dönüşüm yaşayan fenomen; göz, meme, dudak, burun, popo gibi ameliyatlar için bıçak altına yatmıştı.

Ünlü fenomen, güzel gözükmek için ne kadar ödediğini açıkladı.

SERVET HARCADI

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers isimli programına konuk olan Danla Bilic estetiklerine harcadığı toplam tutarı açıkladı.

'Danla Bilic'in değişiminin bütçesi nedir?' sorusuna 'Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim' şeklinde konuşan Bilic 'Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım.' itirafında bulundu.

Toplamda 300 bin dolar harcadığını söyleyen Bilic'in 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL harcadığı öğrenildi.

