Denize adanan bir ömür: Balıkçı Şaban Reis'in hırçın dalgalarla geçen 48 yılı YouTube'da birbirinden farklı içeriklerle kullanıcıların karşısına çıkan Panzehir kanalında yine izleyenlerin beğenisini kazanacak bir içerik yayınlandı.

64 yaşındaki Şaban Reis, çocukluğundan beri balıkçılık yapıyor..

16 yaşında iken bir arkadaşının balığa çağırmasıyla mesleğe başlayan Şaban Reis, ağ örmenin ve balıkçılığın bir sanat olduğunu belirtti.

Eskiden olduğu gibi balıkçılığın kazandırmadığını belirten Şaban Reis, gençlerin de artık bu mesleğe heveslenmediğini söyledi.

48 yıl balıkçılık yapan Şaban Reis ömrünü denize adadı

"Denizin olmadığı yerde ben yaşayamam." diyen Şaban Reis, yaşadığı zorluklara rağmen mesleğine olan aşkından vazgeçmediğini şu ifadelerle dile getirdi:

Denizin sesi beni dinlendiriyor. Yosun kokusu.. Ben denize çıkmadan duramam. Balık da tutmasam yine çıkmam lazım..

İşte Şaban Reis'in tecrübelerle dolu 48 yıllık deniz hikayesi..

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