Derin ve Deren Talu bakın kimin torunuymuş! Meğer Defne Samyeli'nin eski kayınpederi...

Yağmur Uçar

Defne Samyeli’nin 2011 yılında boşandığı iş insanı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derin Talu, bu kez Türk edebiyatının ilk Realist romanı Araba Sevdası'nın yazarı Recaizade Mahmud Ekrem'in torunu olduğunu söyledi.

Talu'nun espri yaptığı iddia edildi.

GERÇEKTEN TORUNU ÇIKTI

Yapılan kısa bir araştırma sonucu, ünlü ismin gerçekten de Recaizade Mahmud Ekrem'in torunu olduğu öğrenildi.

Derin ve Deren Talu, Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun torununun torunu.

Soyağacı ise şu şekilde:

Recaizade Mahmud Ekrem (1847-1914) -> Ercüment Ekrem Talu (1888 - 1956)-> Muvakkar Ekrem Talu (1909 - 1963) -> Erdem Talu -> Eren Talu -> Derin Talu-Deren Talu