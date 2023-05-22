Derya Balta, depremden kurtulan Hilal'i sokağa çıkardı Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Hatay'daki yıkıcı depremlerin ardından beton bloğun altında 90 saat yaşam mücadelesi veren ve kurtulan Hilal'e kol kanat geriyor. Hilal'i tekerlekli sandalyeyle hava almaya çıkaran Derya Balta, “Bize mucize olarak geldin ve mucizelerini yaşatmaya devam edeceksin” ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

90 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Yerle bir olan kentlerden biri de Hatay’dı…

Enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Hep Hilal'in yanında...

5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e, Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta sahip çıktı.

Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.

"Bize mucize olarak geldin"

Minik depremzedenin tedavisiyle yakından ilgilenen Derya Balta, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, izleyenler çok duygulandı.

Hilal'i tekerlekli sandalyesinde gezdirirken çekilen videoyu yayınlayan Derya Balta, “Sen geleli 98 gün oldu. Bize mucize olarak geldin ve mucizelerini yaşatmaya devam edeceksin. Ailene verdiğin sözleri yerine getirene dek ayrılmak yok. Sırada el ele koşmak var. Benim güzel fındığım.” ifadelerini kullandı.

"Annem tarçınsız yapar"

Daha önce de Hilal'in çorba ve sütlaç isteğini yerine getiren Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar." yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tutmuştu.

Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım." demişti.