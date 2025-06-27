Dilan Polat'ın zayıflığı şaşırttı

Cezaevi sürecinden sonra hızla kilo veren fenomen Dilan Polat, birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kızı Nilda'nın doğum günü için kamera karşısına çeken Polat, peş peşe gönderiler yayınladı.

Dilan Polat'ın kaybettiği kilolar, takipçilerinin dikkatini çekti.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Nihal Candan'ın anoreksiya sürecinde destek olan Polat'ın kendisi için de şüpheler başladı.

Takipçileri, "kilo al, "anoreksiya mı oldun", "yemek ye" gibi yorumlar yazdı.

Tepkilerin üzerine o kareleri kaldıran fenomen, hikaye paylaşımında "iyiyim" mesajı verdi.

İşte o kareler..