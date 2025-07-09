Diogo Jota'nın mirası ortaya çıktı: İşte ailesine kalan servet...

Liverpoollu futbolcu Diogo Jota, kardeşiyle geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Diogo Jota'nın ölümü sonrası eşine ve çocuklarına bırakacağı mirası ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Jota, Liverpool'a transferinin ilk iki yılında 8.6 milyon sterlin kazandı.

Portekizli oyuncu, 2022 yılında ise yenilenen 5 yıllık sözleşmede toplamda 21.8 milyon sterlinlik sözleşmeye imza atmıştı.

MİRASI HESAPLANDI

Ancak 5 yılı tamamlamadan hayata veda eden yıldız futbolcunun ailesine geri kalan 14.5 milyon sterlin verilecek.

Jota'nın ölümüyle sarsılan eşi ve çocuklarına performans bonusları, marka anlaşmaları da dahil olmak üzere toplamda 35 milyon sterlinden fazla bir miras kalacak.

Vefat eden yıldız ismin bu nakit paranın dışında mülkleri, yatırımları ve otomobilleri de bulunuyor.

Portekizli milli futbolcunun mirası 40 milyon Euro'yu aşabilir.