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    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araçtan son anda kurtuldular

    Kimliği belirsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Kadın ve çocuğunun son saniyede kurtulduğu kaza anbean kameraya yansıdı.
    • 02.09.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:19
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    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araçtan son anda kurtuldular

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi'nde kimlik bilgilerine ulaşılamayan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçti. Sürücü daha sonrasında evin bahçesine girdi.

    Bu sırada yaşanacakları fark eden kadın, çocukla kıl payı kaldırıma yöneldi.

    DHA'nın haberine göre; kazada sürücü yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    O anlar bir güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araçtan son anda kurtuldular


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