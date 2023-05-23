Ebru Baki'nin annesi vefat etti Bugünkü yayına çıkmayan Ebru Baki'nin annesini kaybettiği öğrenildi.

ensonhaber.com

Ekranların deneyimli ismi Ebru Baki, Habertürk TV'de Para Gündem programını sunuyordu.

Baki, daha sonra Sözcü TV'ye transfer oldu.

Baki'nin, bugün Sözcü TV ekranlarında yer almaması dikkat çekti.

Ünlü sunucunun ekrana çıkmaması merak edilirken, üzücü bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Annesini kaybetti

Annesini kaybeden Ebru Baki, acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Ünlü spiker, "Annem … Ne zor" yazan bir paylaşım yaptı.

Annesinin vefatını yaptığı paylaşımla duyuran Baki'ye başsağlığı mesajları yağdı.