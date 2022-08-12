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    Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri

    Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri

    Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:39
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    Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.

    Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda bu sabah, izleyicilerin dikkatini çeken bir durum yaşandı.

    Gözlerini açmakta zorlandı

    Programın sunucusu Ebru Baki'nin yorgun ve uyanamamış görüntüsü dikkat çekti.

    Gözlerini açmakta zorlanan ve uykusu geldiği görülen Baki'nin o halleri ekranlara yansıdı.

    Ebru Baki'nin canlı yayında uykuyla mücadelesi

    "Kadına bir kafein falan mı verseniz damardan"

    Baki'nin uykulu görüntüsü sosyal medyada çeşitli geyiklere konu oldu.

    Sunucu Baki'nin yorgun halini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının, "Abi kadına bir kafein falan mı verseniz damardan" yorumu binlerce beğeni aldı.

    Ebru Baki nin canlı yayındaki uykusuz halleri #1

    Ebru Baki nin canlı yayındaki uykusuz halleri #2

    Ebru Baki nin canlı yayındaki uykusuz halleri #3

    Ebru Baki nin canlı yayındaki uykusuz halleri #4


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