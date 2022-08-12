Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri

Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti.

Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda bu sabah, izleyicilerin dikkatini çeken bir durum yaşandı.

Gözlerini açmakta zorlandı

Programın sunucusu Ebru Baki'nin yorgun ve uyanamamış görüntüsü dikkat çekti.

Gözlerini açmakta zorlanan ve uykusu geldiği görülen Baki'nin o halleri ekranlara yansıdı.

Ebru Baki'nin canlı yayında uykuyla mücadelesi



"Kadına bir kafein falan mı verseniz damardan"

Baki'nin uykulu görüntüsü sosyal medyada çeşitli geyiklere konu oldu.

Sunucu Baki'nin yorgun halini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının, "Abi kadına bir kafein falan mı verseniz damardan" yorumu binlerce beğeni aldı.