Efsane golcü hayatını kaybetti! Ersen Martin kimdir, nereli ve kaç yaşında? 44 yaşında hayatını kaybeden eski Milli futbolcu Ersen Martin hakkında aramalar hız kazandı. İşte Ersen Martin'in merak edilenleri...

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Eski milli futbolcu Ersen Martin 44 yaşında hayatını kaybetti.

44 yaşındaki eski futbolcu 2022 yılının Mayıs ayında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra aort damarı yırtılmıştı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Ersen Martin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor bir dönem geçirdi.

Sağlık problemleriyle mücadele eden ve 10 Mart'ta entübe edilen eski milli futbolcu Ersen Martin 19 Mart 2024 Salı günü hayatını kaybetti.

Ölüm haberi sonrası Ersen Martin hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Ersen Martin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ersen Martin'in merak edilenler....

Ersen Martin kimdir?

Ersen Martin, 23 Mayıs 1979 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Almanya'nın Nürnberg kulübünün altyapısında futbol kariyerine başlayan Ersen Martin, 1999 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımda istikrarlı bir performans sergileme şansı bulamadı ve daha sonra Beşiktaş'tan ayrıldı.

2000-2001 sezonunda Siirtspor'un formasını giydikten sonra, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirdiği Denizlispor'a transfer oldu ve Süper Lig'de gol kralı unvanını kazandı.

2002-2003 sezonunda Denizlispor ile UEFA Kupası'nda mücadele etti. Porto'ya karşı oynanan ve 27 Şubat 2003'te berabere biten maçta attığı gol, Denizlispor'un tur atlamasına yetmedi ve takımı UEFA Kupası'ndan elendi.

Ancak, bu gol, Ersen'in UEFA Kupası'nda kaydettiği tek gol olarak kayıtlara geçti. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'da ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu.

Ardından 2 Ocak 2010'da Manisaspor'a katıldı. 10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya transfer olan Ersen, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.

Son olarak 2012/2013 sezonunda Eyüpspor ile futbol oynayan Ersen Martin o sezon futbola veda etmişti. Ersen Martin profesyonel kariyerinden çıktığı 350 maçta 92 gole imza attı.