Ela Rumeysa Cebeci, yeni dönemde Habertürk ekranlarında tv100'ün sevilen spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci, yeni yayın döneminde Habertürk ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı.

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ensonhaber.com

Medya sektöründe yeni yayın dönemi heyecanı yaşanıyor.

Bu kapsamda dikkat çekici bir transfer gerçekleşti.

tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, kanala veda etti.

Yeni dönemde Habertürk'te olacak

Duygusal bir veda ile tv100'den ayrılan Cebeci, Habertürk'e transfer oldu.

Yaptığı paylaşımlarla transferi duyuran güzel sunucu, 4 Eylül'de izleyicisi ile buluşacağını açıkladı.

Beklenen tarihten önce başladı

Cebeci beklenen tarihten önce ekranlara çıktı.

Sunucu, Gün Başlıyor adlı programı ile 28 Ağustos'ta izleyici ile buluştu.

Cebeci, hafta içi her sabah 06.00-09.00 arasında ekranlarda izleyici ile son gelişmeleri paylaşacak.