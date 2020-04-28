Ensonhaber, YouTube hesabını okuyucusuna açtı

Arkasında hiçbir sermaye grubu olmadan, okuyucusunun desteğiyle Türkiye'nin en iyi haber sitesi olan Ensonhaber, içerik üreticilerine yeni bir fırsat sunuyor.

Türkiye'de son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin sayısı gittikçe artmaya başladı.

YouTube'u bir gelir kapısı olarak görenler, farklı konularda içerikler hazırlayıp takipçileriyle paylaşıyor.

HAZIRLA GÖNDER, ONAYLANSIN, PARA KAZAN

Ensonhaber, ülkenin dört bir yanına yayılan video içerik üreticileri için yeni bir fırsat sunma kararı aldı.

Artık YouTube'a video yükleyip para kazanmayı beklemek zorunda değilsiniz.

Hazırlayacağınız içerikleri bize gönderin; Ensonhaber'in YouTube sayfasında yayınlanması uygun bulunursa, ücretini ödeyip tüm haklarını satın alalım.

NELER YAPABİLİRSİN

"Taraftar değil haberciyiz" mottosuyla yoluna devam eden Ensonhaber, YouTube sayfasında da her sese, her bilgiye yer vermeye hazır.

Hemen çek, hazırla ve gönder: [email protected]