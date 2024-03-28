Entübe edilmişti! Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı geldi...

Beyninde pıhtı atması sonucu bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır sevenlerini korkuttu.
74 yaşındaki Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları, usta sanatçının durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.
Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi." diyerek hayranlarını sevindirdi.
Kadir İnanır ile birçok dizide rol alan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkan Şoray şu ifadelere yer verdi;
"Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim."
İşte o paylaşım...