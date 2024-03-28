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Entübe edilmişti! Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı geldi...

Entübe edilmişti! Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı geldi... Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde entübe edilen ve daha sonra tedavisine başlanan Kadir İnanır hakkında bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...