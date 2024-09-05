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Erkekler evinden video geldi! MasterChef yarışmacıları bakın nerede kalıyor...

Erkekler evinden video geldi! MasterChef yarışmacıları bakın nerede kalıyor... MasterChef yarışmacılarının konakladıkları evden yaptıkları paylaşım beğeni topladı. Erkekler evinin halleri ise izleyicileri güldürdü.