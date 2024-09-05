Editör: Yağmur Dinç
MasterChef 2024, tam gaz devam ediyor.
Bu yıl 7. sezonu ekranda olan yarışma, izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.
Hem iştahları açan hem de görsel bir zevk katan MasterChef, yarışmacılarıyla da gündemde.
Şehir dışından gelen yarışmacıların kaldığı evler izleyiciler tarafından merak edilirken, geçtiğimiz hafta kadınların kaldığı evden bir video gelmişti.
ERKEKLER EVİNDEN PAYLAŞIM
Bunu gören erkekler evi paylaşım yapmaktan geri kalmadı.
Erkek yarışmacıların vlog tadındaki paylaşımı, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Temizlik yapıldı, kitaplar okundu, yemekler yendi.
İşte MasterChef 2024 erkekler evi...