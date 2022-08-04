Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

Yaklaşık 2 yıl önce Beyaz TV’den ayrılarak TV100’e geçiş yapan Ertem Şener, yeniden Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında moderatörlük yapacak.

Ertem Şener, 7 yıl boyunca spor müdürlüğü yaptığı Beyaz TV'den, Ekim 2020'de ayrılmıştı.

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden Beyaz TV’ye döndüğünü duyurdu.

Twitter hesabından paylaştı

Ertem Şener, paylaşımında "Bugünden itibaren yuvama, Beyaz TV’ye dönmüş bulunmaktayım. Artık BEYAZ FUTBOL ve DERİN FUTBOL’da Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri, kendi saatimizde 23.30’da beraber olacağız.” ifadelerini kullandı.

Duyuru video ile yapıldı

Şener, kanala dönüşünü, yorumcular Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz’ın yer aldığı bir video ile duyurdu.

İşte o paylaşım…

Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu ViDEO