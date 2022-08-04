Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3163
0.41%
Dolar
17.9637
0.20%
Altın
1.024
0.68%
Borsa
2723
1.44%
Bitcoin
412.433
-1.34%
BTXN Coin
8.51
-6.48%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

    Yaklaşık 2 yıl önce Beyaz TV’den ayrılarak TV100’e geçiş yapan Ertem Şener, yeniden Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında moderatörlük yapacak. 
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

    Ertem Şener, 7 yıl boyunca spor müdürlüğü yaptığı Beyaz TV'den, Ekim 2020'de ayrılmıştı.

    Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden Beyaz TV’ye döndüğünü duyurdu.

    Twitter hesabından paylaştı

    Ertem Şener, paylaşımında "Bugünden itibaren yuvama, Beyaz TV’ye dönmüş bulunmaktayım. Artık BEYAZ FUTBOL ve DERİN FUTBOL’da Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri, kendi saatimizde 23.30’da beraber olacağız.” ifadelerini kullandı.

    Duyuru video ile yapıldı

    Şener, kanala dönüşünü, yorumcular Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz’ın yer aldığı bir video ile duyurdu.

    İşte o paylaşım…

    Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu ViDEO

    Ertem Şener in yeni adresi belli oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Sultangazi'de, çekçek arabasıyla gelip bakır kabloları çaldılar
    3. Sayfa

    Sultangazi'de, çekçek arabasıyla gelip bakır kabloları çaldılar

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir