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    Esra Erol'da 18 yıllık özlem son buldu

    ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesine kavuştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:07
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    Esra Erol'da 18 yıllık özlem son buldu

    ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, ekranlara döndü.

    İzleyicileri ekran başına kilitleyen programda Kadir Eren isimli gencin hiç görmediği biyolojik ailesi arandı.

    Gözyaşları sel oldu aktı

    Biyolojik ailesini arayan Kadir’in yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü.  Anne Nuray Talan’ı 1 gün içinde bulan Esra Erol’da gözyaşları sel oldu.

    "Esra abla bulur dedim geldim"

    18 yaşındaki Kadir Eren “Esra Abla bulur dedim geldim. Senin kavuşturacağını biliyordum. Ne kadar teşekkür etsem az” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

    Esra Erol da 18 yıllık özlem son buldu #1

    "Yetimhane kapılarında bekledim, çok aradım"

    Zor günler geçirdiğini söyleyen anne Nuray Talan, “Yetimhane kapılarında bekledim. Çok aradım. Sonunda dualarım kabul oldu. Oğluma kavuştum.“ diyerek Esra Erol’a teşekkür etti.

    Esra Erol'da 18 yıllık özlem son buldu VİDEO

    Esra Erol da 18 yıllık özlem son buldu #2

    Esra Erol da 18 yıllık özlem son buldu #3

    Esra Erol da 18 yıllık özlem son buldu #4


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