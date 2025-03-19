Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, bakın nasıl değişmiş! Eski hali şoke edecek...

Yağmur Uçar

Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanınan Demet Özdemir, devamında Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle zirveyi gördü.

Dans yeteneği ile ekran macerasına başlayan ancak oyunculuğu üstüne ekleyerek adını dünyalara duyuran Demet Özdemir, son olarak "Adım Farah" ile TV'de yer aldı.

Şimdilerde yeni dizisi Eşref Rüya'da hem oyunculuk hem müzik yeteneği ile öne çıkan Özdemir, izleyicilerin merak konusu oldu.

Güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir'in değişimi dikkat çekti.

33 yaşındaki Demet Özdemir, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.

İşte o değişim...