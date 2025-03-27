Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'in ablasına bakın! O da ünlü çıktı

Yağmur Uçar

Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken Özdemir, uzun bir serüvene sahip.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü oyuncu, beğeni üstüne beğeni alıyor.

Demet Özdemir, aynı zamanda magazinin de ilgi gören isimlerinden. Özel hayatı merak konusu olan ve izleyicilerin gündemine gelen Özdemir, bu kez ablası ile şaşırttı.

İŞTE ABLASI

Ünlü ismin ablası Derya Özdemir'i ilk kez görenler ve kardeşi Demet'ten önce ünlü olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

Derya Özdemir, pop müzik şarkıcısı Mustafa Sandal'ın 2004 yılında çıkardığı 'İste' adlı albümdeki 'İsyankar' adlı şarkının klibinde rol almıştı.

Özdemir, ablası ile sık sık görüşüyor, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.