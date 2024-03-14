Estetik eseri çıktı! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali... Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran oyuncu Ecem Özkaya'nın değişimi, görenleri dumura uğrattı. İşte ünlü oyuncunun eski hali...

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1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkez kökenlidir.

Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitimini tamamlayan Özkaya, ilk olarak "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde rol aldı.

Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakteri ile çıkış yakalayan Ecem Özkaya; Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet dizilerinde ve Sizi Seviyorum gibi yapımlarda oynadı.

Son olarak Gönül Dağı dizisinde Zahide'yi canlandıran ünlü oyuncu, beğeni topladı.

Meslektaşı Mustafa Üstündağ ile 10 yıllık bir evlilik yaşayan Ecem Özkaya, 2020 yılında boşandı.

Büyük değişim

Şimdilerde Bahar dizisiyle adından söz ettiren Özkaya, yıllar içinde büyük bir değişime de imza attı.

Güzelliği ve fiziğiyle diziye damga vuran ünlü oyuncunun eski kareleri şoke etti.

Diş ve göz çevresindeki farklılık dikkat çeken Ecem Özkaya'nın estetik dokunuşları beğeni de topladı.

İşte eski-yeni hali...