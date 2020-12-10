Exxen ücretli mi olacak? Exxen TV abonelik ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacak yeni projesi Exxen, tüm hızıyla geliyor. Yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen hakkında abonelik ücretli mi, fiyatı ne kadar soruları araştırılıyor.

Türkiye'nin en çok izlenen Survivor, O ses Türkiye, MasterChef gibi yarışma programlarının yapımcısı ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netfix'e rakip oluyor.

Dijital bir platform kurmaya karar veren Ilıcalı "EXXEN" adıyla 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak.

İzleyiciler Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de neler olacağına dair araştırma yaparken, Exxen ücretli mi olacak, abonelik fiyatı ne kadar gibi sorular da akıllarda yer alıyor.

TV8 kanalının stüdyosunda verdiği röportajda yeni dijital platformu 'Exxen' hakkında konuşan Acun, sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, Exxen TV ücretli mi?

EXXEN ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Exxen’in web sitesi kuruldu ancak sitede şu an aktif olarak bir hizmet sunulmuyor. Exxen abonelik ücreti ne kadar olacağı diğer platformlarla rekabet etmesindeki en önemli etmenlerden biri olacak.

Exxen’in, Netflix gibi çeşitli fiyat aralıklarında hizmet vermesi bekleniyor. Yerli yapım olan Exxen’in Türkiye abonelik fiyatlarının Netflix’ten daha ucuz olması muhtemel gözüküyor.

Yeni bir platform olduğu için abonelik gerektirmeden ulaşılabilecek ücretsiz yapımları barındıracağı da tartışmalar arasında yer alıyor.

Abonelik için ilk ay ya da birkaç ay boyunca ücretsiz olması da seçenekler arasında.

EXXEN ABONELİK FİYATI BELLİ OLDU MU?

Platformun üyelik ücretlerinden bahseden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak bir reklamsız. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. Bu fiyat da bütün öğrenci kardeşlerimizin ulaşacağı şekilde. Önemli sponsorlarımız da olacak ve onlar gençler için daha da indirim yapacak."

Exxen’in abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belirli değil. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına girmesi plananan Exxen platformu için ilerleyen günlerde bu konudaki tüm sorular yanıt bulmuş olacak.

Exxen’in web sitesinde ve Instagram hesabında abonelik ücreti hakkında hiçbir bilgi yer almamaktadır.