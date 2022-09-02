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    Fas'ta 3 Türk dizisi en çok izlenen yapım oldu

    Fas'ta 3 Türk dizisi en çok izlenen yapım oldu

    Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında ilk 3'e girdi.
    • 02.09.2022 - 06:36
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    Fas'ta reyting oranlarını takip eden Maroc Metri şirketinin açıklamasına göre, devlet televizyonu Kanal 2'de yayınlanan Türk dizisi "Söz", ağustos ayının son haftasında en çok izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşti.

    "Siyah Beyaz Aşk" ikinci sırada

    AA'nın haberine göre; aynı kanalda ekrana gelen "Siyah Beyaz Aşk" dizisi ikinci, "Oğlum İçin" dizisi ise dördüncü sıradan listeye girdi.

    Fas ta 3 Türk dizisi en çok izlenen yapım oldu #1

    Söz dizisi günlük 4 milyon 80 bin, Siyah Beyaz Aşk 3 milyon 848 bin, Oğlum İçin 3 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi.

    Fas ta 3 Türk dizisi en çok izlenen yapım oldu #2

    Meksika ve Mısır dizilerini geride bıraktı

    Fas'ta Meksika ve Mısır dizilerini tahtından ederek son yıllarda ülkede en çok izlenen yapımlar arasında ilk sırayı alan Türk dizilerinin popülaritesi her geçen gün artıyor.

    Fas lehçesiyle dublajı yapılan Türk dizileri her yaştan milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor.

    Fas ta 3 Türk dizisi en çok izlenen yapım oldu #3


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