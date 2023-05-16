Fatih Altaylı, Habertürk ile yollarını ayrıldı Yazar ve sunucu Fatih Altaylı, uzun süredir çalıştığı Habertürk'ten ayrıldığını paylaştığı son yazısıyla duyurdu.

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Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimleriyle seçim sürecini yarıladı.

Sandıktan çıkan sonuca göre TBMM şekillenirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Bir yandan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, bir yandan da medyada yeni gelişmeler yaşanıyor..

Bunlardan biri yazar ve sunucu Fatih Altaylı oldu..

Uzun süredir Habertürk ekranlarında program yapan ve yaptığı yorumlarla çok konuşulan Altaylı, kanal ile ilişkisinin kesildiğini duyurdu.

"Her şeye rağmen teşekkür ediyorum, sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum"

Sosyal medya hesabından "Bana katlanan herkese teşekkür" başlığıyla veda yazısı paylaşan Altaylı'nın şu ifadeleri dikkat çekti:

Ciner ailesine 18 yıllık her şeye rağmen keyifli ve öğretici yolculuk için gerçekten teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum.

"Bundan böyle medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok"

Açıklamasının sonuna eklediği notta ise şu ifadeleri kullandı:

NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız.

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