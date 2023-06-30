Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan muhalif gazeteciler arasında olan Fatih Portakal, Sözcü TV'de son yayını yaptı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi...

Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefette başlayan krizler devam ediyor..

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Yaşananların ardından sık sık parti tabanından değişim sesleri gelirken, muhalif gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nu hedef alan kesim oldu.

Seçimden sonra yaptıkları tüm yayınlarda Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen gazetecilerden biri Fatih Portakal idi...

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, seçimden sonra yön değiştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunuyordu.

Kanal yönetimi, Portakal'ın işine son verdi..

Sözcü TV'ye veda

Fatih Portakal, bugün canlı yayında 'Sezon Finali' adı altında Sözcü TV'ye veda etti..

"Sonra sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum"

"Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade..



Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size.



Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim.



He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum.

"Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım"

Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım.



Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben.



Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.