Fenomen Sibil Çetinkaya'dan defile pozları! "Şükrü Bey'in nabzı kaç" Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan fenomen Sibil Çetinkaya, katıldığın bir defileden pozlarını paylaştı. Çetinkaya'nın cesur halleri, takipçilerinden beğeni topladı

Yağmur Dinç

Şimdilerde Karadut dizisi ile ekranda yer alan Şükrü Özyıldız, bir süredir fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşıyor.

Mutlulukları dolu dizgin devam eden çift, sosyal medyanın da sempatisini kazanıyor.

Influencer Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü fethediyor.

Son olarak Paris'e giden Çetinkaya, bir defileye katıldı.

SİBİL'DEN CESUR POZLAR

Ünlü fenomenin defile kombini, Instagram'ı yıkıp geçti.

Cesur hallerini yayınlayan Sibil Çetinkaya'ya birbirinden güzel yorumlar geldi.

Takipçileri, "Şükrü Bey'in nabzı kaç", "Buralara fazlasın", "Güzelliğine yok artık" gibi yorumlar yazdı.

İşte o kareler...