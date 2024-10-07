Yağmur Dinç
Şimdilerde Karadut dizisi ile ekranda yer alan Şükrü Özyıldız, bir süredir fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşıyor.
Mutlulukları dolu dizgin devam eden çift, sosyal medyanın da sempatisini kazanıyor.
Influencer Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gönlünü fethediyor.
Son olarak Paris'e giden Çetinkaya, bir defileye katıldı.
SİBİL'DEN CESUR POZLAR
Ünlü fenomenin defile kombini, Instagram'ı yıkıp geçti.
Cesur hallerini yayınlayan Sibil Çetinkaya'ya birbirinden güzel yorumlar geldi.
Takipçileri, "Şükrü Bey'in nabzı kaç", "Buralara fazlasın", "Güzelliğine yok artık" gibi yorumlar yazdı.
İşte o kareler...