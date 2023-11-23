Filistinlilere destek veren Jenna Ortega, Çığlık filmi kontratını iptal etti

İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı çıkartılan ses, her geçen gün artıyor.
Dünyanın konuştuğu bu trajedi, sinema sektörünün merkezi konumundaki Hollywood'da da yankı buluyor.
Melissa Barrera kadrodan çıkartıldı
Binlerce masum çocuğun İsrail bombardımanı altında hayatını kaybetmesine vicdanları daha fazla katlanamayan ünlü sinema yıldızları art arda tepkilerini dile getiriyor.
Bu isimlerden biri de 'Çığlık' filmi serisinin kadrosunda bulunan Melissa Barrera oldu.
Serinin 7. filminde de rol alması beklenen Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı.
Jenna Ortega da kadrodan ayrıldı
Barrera'nın kadrodan çıkartılmasına ilk tepki, rol arkadaşı ünlü yıldız Jenna Ortega'dan geldi.
Devam filminde yine rol arkadaşlığı yapacağı ismin kovulmasından sonra Ortega da kontratını sonlandırdığını açıkladı.
Gazze'ye yardım linki paylaştı
Wednesday dizisi ile tüm dünyada üne kavuşan Ortega, ayrıca 40 milyon takipçili Instagram hesabına Gazze için yardım linki de sabitledi.
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