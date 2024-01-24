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FOX TV'nin adı mı değişti, neden? İşte yeni ismi

FOX TV'nin adı mı değişti, neden? İşte yeni ismi FOX TV'yi açan izleyiciler, farklı bir isim ve logo ile karşılaştı. Peki, FOX'un adı mı değişti? Neden değişti? İşte yeni ismi ve logosu...