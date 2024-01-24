FOX TV'nin adı mı değişti, neden? İşte yeni ismi

FOX, The Walt Disney Company'nin sahibi olduğu Fox Networks Group (Walt Disney Doğrudan Tüketiciye ve Uluslararası/Disney Türkiye)'nin Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalı.
FOX TV, 24 Şubat 2007 tarihinde yayın hayatına başladı.
17 yıldır FOX adıyla yayın yapan kuruluş, ismini değiştirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini açıkladı.
İzleyiciler, "FOX TV adı neden değişti", "FOX TV yeni ismi" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
FOX'un yeni adı
Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.” dedi.
FOX TV, artık Now TV olarak yayın hayatına devam edecek.
İşte sebebi
Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması oldu.
Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.