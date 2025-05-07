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Haber Merkezi

O Ses Türkiye'de heyecan yükseliyor...

Bu sezon O Ses Türkiye jüri koltuklarında Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin oturuyor.

Her biri kendi takımındaki yarışmacılarla birlikte finale kalmak için tüm yeteneklerini sergiliyor.

DAMGA VURDU

Bu sezon dublaj sanatçısı Funda Kayacık, sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurdu.

Pek çok karakteri seslendirdiği öğrenilen ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Funda Kayacık, O Ses Türkiye'de çok konuşulmuştu.

YARI FİNALDE YARIŞTI

Tercihini Beyazıt Öztürk'ten yana kullanan Funda Kayacık, geçtiğimiz günlerde yarı final performansını sergiledi.

EUROVİSİON ŞARKISINI SÖYLEDİ

Funda Kayacık, yarı finalde geçtiğimiz yıl İsviçre'ye Eurovision'u kazandıran Nemo'nun The Code adlı şarkısını seslendirdi.

FİNALE YÜKSELDİ

Kostüm tercihi ve şarkıyı seslendirirken gerçekleştirdiği performansla gündem olan Kayacık, adını finale yazdırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Funda Kayacık'ın The Code performansı, yalnızca jüri üyelerini değil sosyal medya kullanıcılarını da etkiledi.

Kayacık’ın sahne kostümü ve yorumu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

NEMO TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Yarışma sonrası TikTok hesabından bir paylaşım yapan Funda Kayacık, performans videosunun şarkının orijinal sahibi Nemo’ya ulaştığını açıkladı.

Hatta Nemo’nun kendisine yorum yaptığını ve Instagram üzerinden takibe başladığını dile getirdi.