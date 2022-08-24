Game of Thrones'un yeni dizisi House of the Dragon rekor kırdı

Game of Thrones hikayesinin öncesini anlatan House of the Dragon dizisi ilk gününde, sadece ABD’de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.

Game of Thrones, 2019’daki son bölümüyle 13,7 milyon izleyiciyle final yaparken, izleyicilerin yeni bir dizi beklentisi oldukça yüksekti.

Bu kapsamda House of the Dragon dizisi, HBO ile seyircinin karşısına çıktı.

Yaklaşık 10 milyon kişi izledi

George R. R. Martin’in Fire & Blood kitabından uyarlanıp Game of Thrones’un 172 yıl öncesini anlatan dizinin ilk bölümü, sadece ABD’de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.

Dizi, HBO’nun en çok izlenen prömiyer bölümü oldu.

"İzleyicilerin olumlu tepkisinden dolayı çok mutluyuz"

HBO içerik sorumlusu Casey Bloys yaptığı açıklamada, “Milyonlarca Game of Thrones hayranının dün gece bizimle Westeros’a döndüğünü görmek harika bir şeydi. House of the Dragon, prodüksiyona kalbini ve ruhunu katan inanılmaz yetenekli bir oyuncu kadrosuna ve ekibe sahip ve izleyicilerin olumlu tepkisinden dolayı çok mutluyuz.” dedi.