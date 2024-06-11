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Gamze Özçelik'in yeni eşi bakın kim çıktı! Aslında herkes tanıyor...

Gamze Özçelik'in yeni eşi bakın kim çıktı! Aslında herkes tanıyor... Oyunculuk kariyerini bir yana bırakıp hayatını "hayırsever" olmaya adayan Gamze Özçelik, ikinci evliliğini yaptı. Özçelik’in eşi ise tanıdık bir isim çıktı. İşte Gamze Özçelik’in eşi…