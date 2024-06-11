Gamze Özçelik'in yeni eşi bakın kim çıktı! Aslında herkes tanıyor...

Ekran kariyerini noktalayarak maneviyata yönelen oyuncu Gamze Özçelik, son paylaşımıyla merak konusu oldu.
Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanlara koşan Gamze Özçelik, ikinci kez nikah masasına oturdu.
41 yaşındaki Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.
Ünlü ismin yeni eşi Reshad Strik hakkında araştırma yapanlar ise o detay karşısında şaşırdı.
Strik, tanıdık bir isim çıktı.
Eski meslektaşı
Gamze Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile evlendi.
Boşnak kökenli Avustralyalı aktör, 2013 yılında Türkiye'ye geldi.
Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu Strik, 2014 yılında ''Filinta'' dizisinde rol aldı.
Ardından 2015 yılında, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.