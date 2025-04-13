Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisi 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Tabii'de platformunda ekrana gelen Gassal dizisi ilk sezonuyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla milyonların beğenisini kazanmayı başardı.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.
Gassa dizisinin 2. sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral beraber paylaşacak.
İlk sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.
Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
Gassal 2. sezon ne zaman?
2. sezon çekimleri tamamlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Gassal dizisi 2. sezonunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.