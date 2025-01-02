Gassal dizisi nerede çekiliyor? İşte Gassal'ın çekildiği yer...

Hüseyin Topuz

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal isimli dizi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla milyonların beğenisini toplamayı başardı.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 10 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Diğer yandan Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

İzleyicilerin merak ettiği konulardan biri ise Gassal dizisinin nerede çekildiği oldu.

İşte, Gassal dizisinin çekildiği yer...

Gassal nerede çekiliyor?

Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi yok. Ancak, çekimler genel olarak İstanbul’un Beykoz ve Kocaeli’nin Gebze ilçelerinde yapılıyor.