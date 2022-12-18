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    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi

    Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, 85 yaşında hayatını kaybetti.
    • 18.12.2022 - 06:23
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    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, “Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever’i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz. " denildi.

    DHA'nın haberine göre; Ergin Konuksever’in cenazesi, bugün Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #1

    Ergin Konuksever kimdir

    1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV’de görev yaptı. Arap İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #2

    Kıbrıs Barış Harekatı’nda esir düştü

    Deniz Gezmiş'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı. Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #3

    Kıbrıs’ta İkinci Harekât’ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #4

    27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi.

    İki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #5

     

    “Talat Aydemir Hatıratım", “Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları", “Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #6

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #7

    Gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi #8


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