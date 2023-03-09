Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor.

Seçime 2 aylık bir süre kalmışken siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda.

14 Mayıs olarak belirlenen seçim gününe kısa bir süre kalmışken Millet İttifakı sessizliğini bozdu.

1 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleyemeyen 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde beklenen açıklamayı yaptı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu..

Yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasette gündem kızışırken, Ensonhaber de siyaset arenasının önemli isimlerini konuk ediyor.

Bu kapsamda gazeteci Mahmut Övür, İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel programında yabancı basının Türkiye'deki gelişmeleri aktarma biçimlerine değindi.

Amerika'nın neden Millet İttifakı'na destek verdiğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını seçmenin düşünmesi gerektiğini vurgulayan Övür, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de seçimlerin, 'dünyanın en önemli seçimleri' olarak nitelendirilmesini oturup düşünmeleri gerekiyor. Yani Amerikan medyası, niye bu kadar yazıp çiziyor, Alman medyası ya da Avrupa'daki medya neden Erdoğan'ı kundakçı diye suçluyorlar, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar! Tek adam diyorlar, diktatör diyorlar. Bunların hepsinin arka planında bir hesap yapıyorlar. Ben Türkiye'deki ayakları topraklara basan her yurttaşın, her insanın oturup bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.



Dünün darbe yapanları, bugün Suriye'de PKK'ya destek veren Amerika'sının niye bugün bu muhalefet partilerini desteklediğini oturup düşünmeleri gerekiyor.



Bu hakikaten derin bir yol ayrımı. Bu ayrımın herkes farkında olması gerekir.