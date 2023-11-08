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İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı zulüm devam ediyor.
1 aydır Gazze'ye yönelik ağır saldırılar gerçekleştirilirken binlerce masum hayatını kaybetti.
Yaşananlara dünya kamuoyunun sessizliği sürerken Türkiye'nin kalbi Filistinlilerle atıyor.
Spiker canlı yayında daha fazla dayanamadı
Öyle ki yapılan yayınlarda duygusal anlar yaşanıyor.
Bunlardan biri de TRT Haber ekranlarında yayınlanan Satır Başı isimli programda yaşandı.
Duygusal anlar yaşandı
Programın sunucusu Aslı Noyan, Gazzeli çocuklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan sunucunun o anları ekranları başındaki izleyicilere de duygusal anlar yaşattı.
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