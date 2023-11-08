Gazzeli çocuklar canlı yayında sunucuyu ağlattı Gazzeli çocuklarla ilgili haber sunan TRT Haber spikeri Aslı Noyan, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı zulüm devam ediyor.

1 aydır Gazze'ye yönelik ağır saldırılar gerçekleştirilirken binlerce masum hayatını kaybetti.

Yaşananlara dünya kamuoyunun sessizliği sürerken Türkiye'nin kalbi Filistinlilerle atıyor.

Spiker canlı yayında daha fazla dayanamadı

Öyle ki yapılan yayınlarda duygusal anlar yaşanıyor.

Bunlardan biri de TRT Haber ekranlarında yayınlanan Satır Başı isimli programda yaşandı.

Duygusal anlar yaşandı

Programın sunucusu Aslı Noyan, Gazzeli çocuklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan sunucunun o anları ekranları başındaki izleyicilere de duygusal anlar yaşattı.