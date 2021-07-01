Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi..

Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak konusu oldu.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, ilgiyle ve heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta yarışması, gelinlerin arasındaki rakabet ile yine nefes kesti.

Seda Sayan ve kayınvalideler tarafından yemeklerin oylaması yapıldıktan sonra gelin adaylarından Yağnur'un, "Ben Türkiye'nin geliniyim" diyerek yarışmaya gelinlikle katılması tartışmaya neden oldu.

Yaşanan bu olayların akabinde bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 1 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

1 TEMMUZ 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

1 Temmuz Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi 17 puanla Gönül oldu.

Gönül, gün birincisi olarak çeyrek atını kazanmayı başardı. Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde mercimekli sini mantısı yapıldı.

MERCİMEKLİ SİNİ MANTISI TARİFİ