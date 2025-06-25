Gelinin mehir isteği herkesi şaşırttı

Evlilik akdinin doğurduğu bir yükümlülük olarak erkeğin eşine vermesi gereken para ya da mala mehir deniyor.

Mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler, duyanları şaşırtıyor.

Bir gelinin mehir isteği karşısında salondaki herkes şoke oldu.

"LONDRA'DA BAHÇELİ EV"

Resmi nikahlarından sonra dini nikah kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Mehir isteği sorulan gelin, "Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi.

Salondakiler gelinin isteği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken gülüşmeler başladı.

Daha sonra imam, "Altın ya da değeri düşmeyecek bir maden olarak söyleyin. Gram olarak diyeceksiniz mesela 500 gram altın" şeklinde gelini uyardı.

Gelin ise bu uyarının üzerine 1 kilogram altın istediğini belirtti.