Gizli Bahçe dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe nerede çekiliyor?

Yağmur Dinç

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan dizide Murat Yıldırım ünlü bir mimar olan Demir Akçınar’a, güzel oyuncu Ebru Şahin ise genç bir anne olan Nazlı Orman karakterine hayat veriyor.

Vefat eden ağabeyinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar’ın , Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alan dizi gizem ve sırlarla dolu dünyasıyla izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Peki, Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor? İşte diziye dair merak edilenler...

GİZLİ BAHÇE DİZİ KONUSU

Gizli Bahçe’nin konusu; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer.

Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.

Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır.

Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz rol alıyor.

ÇEKİM YERİ

Gizli Bahçe dizisinin çekimlerinin bir kısmı Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor.