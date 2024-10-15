Gizli Bahçe'nin Mimar Demir'i gerçek hayatta Arap Güzeli ile evli! İşte güzeller güzeli eşi...

Yağmur Dinç

Ölümsüz Aşk dizisi ile setlere adım atan Murat Yıldırım, Fırtına dizisiyle asıl çıkışını yakaladı.

Akabinde Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, şimdilerde yeni bir dizide rol alıyor.

NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe'de Mimar Demir karakterini canlandıran ünlü oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Özellikle eşi, dillere destan güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

MURAT YILDIRIM'IN GÜZEL EŞİ

Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu.

Elbani, eğitimini Londra'da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Elbani, hem anneliğin tadını çıkarıyor hem de hayatından kesitler paylaşıyor.