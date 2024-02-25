Gönül Dağı 129. bölüm fragmanı: Hayaller suya düştü! Taner gözyaşlarına boğulacak... TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle unutulmaz anlar yaşattı. Diziden yeni fragman geldi. Evlilik hayalleri kuran Taner’in hayalleri suya düşüyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez adresi TRT 1'de soluksuz izlenen Gönül Dağı dizisi, seyircileri adeta büyülemeye devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık hikayelerinden ilham alan dizi, her bölümüyle kalplere dokunmayı başarıyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin’in kaleminden çıkan dizinin başrollerinde; Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Dün akşam yayınlanan bölüm reyting rekorları kırdı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Evlilik hayalleri suya düşüyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner, Selma'yla ertesi gün evlenmek istediğini söylüyor. Ancak Selma aynı fikirde değil.

Selma'nın telefon konuşmasını duyan Taner, büyük şok geçiriyor. Selma'nın kışın düğün olmaz, yaza kalır düşüncesine şahit oluyor.

Son sahnede ise Selma'ya söylüyor. Bakalım Selma erken evliliğe ikna olacak mı?

İşte Gönül Dağı 129. bölüm fragmanı...