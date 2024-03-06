Gönül Dağı 130. bölüm 2. fragman: Taner evlendi! Selma'yı Dilek'e götürüyor TRT 1'in vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, yine izleyicilerin duygularını sarsacak bir bölümle ekrana gelecek. Taner'in geçmişteki acıları, gün yüzüne çıkıyor. Selma’nın elinden tutup Dilek’e götürüyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

TRT 1'in gönlümüze taht kuran dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi akşamları bizleri ekran başına çivileyerek büyülüyor.

Anadolu'nun sıcacık havasını yansıtan dizi, izleyicileri her bölümünde duygusal bir serüvene davet ediyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, usta oyuncular Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi değerli isimleri buluşturuyor.

Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman geldi. Kasabada düğün var! Bakın yeni bölümde neler olacak…

Taner ve Selma evleniyor

Dizinin yeni bölümünde, büyük sınavlardan geçen Selma ve Taner aşkı mutlu sona ulaşıyor. İkilinin düğünü kasabayı şenlendirecek.

Öte yandan Taner, düğün sonrası Selma'nın elini tutup Dilek'in mezarına götürüyor. İzleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

İşte Gönül Dağı 130. bölüm 2. fragman...