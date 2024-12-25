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Haber Merkezi

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizi, son bölümüyle reyting listelerinin zirvesine otururken, yeni bölüm fragmanıyla da büyük merak uyandırdı.

Gedelli kasabasının sıcacık hikayeleri, bu hafta da hem güldürecek hem de hüzünlendirecek.

Aile bağlarının, dostluğun ve samimi Anadolu kültürünün işlendiği dizi, yeni bölümde izleyicilere unutulmaz anlar vaat ediyor. Peki, Gedelli'de bu hafta neler olacak?

KASABADA BİR VEDA DAHA

Mihriban'ın ölümünden sonra büyük bir yasa boğulan Gedelli Kasabası'nda bir veda daha yaşanıyor.

Bu sezon diziye dahil olan Kiraz, kasabayı terk ediyor. Peki, Sefer ona engel olacak mı? İşte Gönül Dağı 159. bölüm 2. fragman...