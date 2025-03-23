Gönül Dağı’nda flaş geri dönüş! Fragmanda göründü, hikayeye yeniden dahil oluyor

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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alan Gönül Dağı yayınlanan her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

5 sezondur devam eden dizide yaşanan bir dizi ayrılığın yeri yeni yüzlerle tamamlanmaya çalışılsa da bazı isimlerin yeri dolmuyor.

Son olarak diziye dahil olan usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Ayşe İnci hikayeye yeni bir soluk kazandırırken diziden geçtiğimiz bölümlerde ayrılan o isimde geri dönüyor.

Dizinin yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren eğlenceli karakteriyle diziye renk katan usta oyuncu 172. Bölümde diziye yeniden dahil oluyor.

FRAGMANDA GÖZÜKTÜ!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda Ağıtçı Hüseyin karakteriyle seyirciyi güldürmeyi başaran usta oyuncu Erdal Cindoruk diziye geri dönüş yapıyor.

Bir süre önce OGM Pictures’ın "Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle anlaşan ve Gönül Dağı’ndan ayrılan Cindoruk, dizinin 8. bölümde final yapmasının ardından Gönül Dağı’nın 172. bölümü ile tekrar ekranlara dönüyor.