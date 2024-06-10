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Üç sezondur izleyicilerin büyük ilgisini çeken Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncularından Hazal Çağlar, Asuman karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Hazal Çağlar, tatil pozlarını sosyal medyada paylaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından olan Hazal Çağlar, bu sefer annesiyle gündeme geldi.
28 yaşındaki güzel oyuncunun annesini gören takipçileri, gözlerine inanamadı. Annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı.
Güzelliğini annesinden almış
Gönül Dağı'nın genç yıldızı Hazal Çağlar, güzelliğini annesinden almış. Ünlü oyuncunun annesinin bu karesi kısa sürede gündem oldu.