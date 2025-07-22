Abone ol: Google News

Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu programa veda etti...

Show TV'de 13 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte yeni sezonda kadroda olmayacak o isim...

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 10:30
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu programa veda etti...

Ali Sunal'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Güldür Güldür, geçtiğimiz günlerde 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Güldür Güldür Show'un 14. sezonu merakla beklenirken yeni sezon öncesi bir ayrılık dikkat çekti.

Güldür Güldür Show'da "Nazlı" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hasibe Eren, üç sezonun ardından programa veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasibe Eren, sezon sonunda ekipten ayrıldı.

Hasibe Eren'in televizyon ve dijital projeleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Medya Haberleri